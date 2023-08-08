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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كريم همام: الدولة المصرية تهتم بأبنائها الطلاب من ذوي القدرات الفائقة

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

بدأ معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بتنفيذ فعاليات الملتقي القمي لطلاب ذوى القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف٢"، وذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد.

 

ويأتي الملتقى كجهد مستمر من معهد إعداد القادة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب المبدعين ذوي القدرات الفائقة ولتسليط الضوء على إسهاماتهم القيمة في تطوير المجتمع وبناء مستقبل أفضل.

 

صرح الدكتور كريم همام، مدير معهد  إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية دائما تهتم بأبنائها الطلاب من ذوي القدرات الفائقة، حيث تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في جميع المجالات.

 

وأكد مدير معهد إعداد القادة أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعى، مضيفا أن وزارة التعليم العالي تقدم كافة الدعم اللازم لتطوير مهاراتهم، بهدف تمكينهم ليكونوا قادرين على التكامل بشكل أفضل في المجتمع.

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التعليم العالي إعداد القادة الجامعات والمعاهد المصرية الدكتور كريم همام Jobs Education

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