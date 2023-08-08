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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرة الثقافة ورئيس جامعة حلوان يبحثان سبل التعاون المشترك

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

َالتقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في لقاء لبحث أوجه التعاون بين الجانبين وإمكانية عقد اتفاقية تعاون بين الوزارة والجامعة، في ظل تميز الجامعة بإعتبارها جامعة فنية تكنولوجية تضم العديد من الكليات الفنية المتميزة، التي تعد الكليات الام في الفنون وأول المؤسسات الثقافية والفنية في مصر.

وتضمن اللقاء مناقشة آليات تحقيق الشراكة والتعاون والاستفادة من خبرات وزارة الثقافة خلال الفعاليات التي تنظمها الجامعة وعقد اسبوع شباب الجامعات خلال سبتمبر ٢٠٢٣، وهو الاسبوع الذي تَشرف من قبل بحضور رئيس الجمهورية، حيث تتعاون الجامعة مع مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة من أجل أن يخرج هذا الأسبوع بصورة مشرفة لما له من أهمية كبيرة في اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الطلاب وضرورة التعاون لإظهار هذه المواهب ودعمها.

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كما تم الحديث عن أهم الأنشطة الثقافية والفنية التي تعقدها الجامعة وما تضمه الجامعة من أماكن ومتاحف ومسارح يمكن استغلالها من قبل الوزارة لتقديم أنشطة إبداعية وثقافية مثل مجمع الفنون والثقافة، متحف الفن المعاصر، وقاعات المؤتمرات والعروض وكيف يمكن لوزارة الثقافة الاستفادة منها.

هذا وتم خلال اللقاء الحديث عن كلية الدراسات العليا والبحوث البينية بجامعة حلوان وبرنامج "الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية" الذي يعد فريد من نوعه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الصناعات الإبداعية والثقافية، وهو برنامج حصري تم تصميمه من خلال جهود مشتركة لأعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في مجالات الفنون الجميلة، التجارة وإدارة الأعمال، السياحة والفنادق والإعلام، يعد هذا المجال أحد الاهتمامات العالمية السائدة.

كذلك تم الحديث عن بعض البرامج المتميزة بجامعة حلوان ومنها برنامج حفظ التراث وإدارة المواقع، الملكية الفكرية التي تخصص لها الجامعة معهدًا يعد أول مؤسسة تعليمية بحثية على مستوى مصر والشرق الأوسط ويقدم برامج أكاديمية ودورات تدريبية واستشارات فنية وإجراء بحوث علمية فى مجال الملكية الفكرية تواكب معايير الجودة العالمية.

عقد اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور أشرف رضا، الدكتور احمد فاروق، مستشاري رئيس الجامعة، د ايمان النشار، ومن جانب وزارة الثقافة، الدكتور هشام عزمي امين المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور الشريف منجود معاون وزير الثقافة لشئون المتابعة، الدكتور هشام عطوة مستشار وزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية.

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