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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل برنامج تدريبي لذوي الهمم من طلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة

مدير معهد إعداد القادة
مدير معهد إعداد القادة

بدأ معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تنفيذ فعاليات الملتقي القمي لطلاب ذوى القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف٢"، وذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد. 

و كشف الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي  أنه تشمل فعاليات الملتقى تعريف الطلاب بالمبادرات الرئاسية المصرية مثل المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والتوعية بأهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تشكيل وعي الطلاب، وإلقاء الضوء على وسطية الخطاب الدينى ومحاربة السلوكيات غير السوية، ويتم التعرف أيضًا على دور الفن كقوة ناعمة في تطوير إبداع الطلاب ذوي القدرات الفائقة. 
 

كما يشمل الملتقي  إقامة ورش عمل تهدف لتنمية المهارات الإبداعية، وعقد ندوات تفاعلية تسمح للطلاب بمشاركة قصص نجاح زملائهم، هذا ويقوم المعهد أيضًا بجولة تفقدية للتعرف على إحدى المشروعات القومية.
 

و يأتي الملتقى كجهد مستمر من معهد إعداد القادة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب المبدعين ذوي القدرات الفائقة ولتسليط الضوء على إسهاماتهم القيمة في تطوير المجتمع وبناء مستقبل أفضل.

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الجامعات والمعاهد المصرية التعليم العالي الدكتور كريم همام الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة Jobs Education

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