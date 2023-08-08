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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة: خطة لتجهيز قادة المستقبل من طلاب الجامعات

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة بجامعة حلوان

قال الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن معهد إعداد القادة يعمل علي إعداد خطة لتطوير المعهد، ليصبح مواكب لتطورات العصر وواجهة لمصر تحقيقا للتنمية . 

 

وأوضح كريم همام، خلال مؤتمر صحفي، أن خطة تطوير المعهد تشمل تدريب كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات لإعداد قادة المستقبل القادرين علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأضاف مدير معهد إعداد القادة، أن خطة التطوير تشمل أيضا التعاقد مع مؤسسات التدريب والتأهيل لتنفيذ برامجها علي أرض معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل وتنمية مهاراتهم لتواكب تطورات العصر حرصا علي إعداذ قادة للمستقبل. 

وبدأ معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي تنفيذ فعاليات الملتقي القمي لطلاب ذوى القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف2"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد. 
 

تشمل فعاليات الملتقى تعريف الطلاب بالمبادرات الرئاسية المصرية مثل المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والتوعية بأهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تشكيل وعي الطلاب، وإلقاء الضوء على وسطية الخطاب الدينى ومحاربة السلوكيات غير السوية، ويتم التعرف أيضًا على دور الفن كقوة ناعمة في تطوير إبداع الطلاب ذوي القدرات الفائقة. 

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التعليم العالي إعداد قادة المستقبل الدكتور كريم همام الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة Jobs Education

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