عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني أعطى دفعة كبيرة لانتخابات المجالس المحلية.. فيديو

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني أعطى دفعة كبيرة لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، خاصة أنه كان هناك رغبة حقيقية وحرص شديد من كل المشاركين على عدالة التمثيل السياسي في الجلسات المتخصصة لإعداد النتائج والتوصيات.



وأضاف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك شغف ورغبة كبيرة من المشاركين من أجل الوصول إلى تصور يحقق الرغبة في إصدار قانون لانتخابات المجالس المحلية.



وأشار جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن جميع المشاركين حاولوا أن يصلوا إلى مواد مقترحة فيما يخص قانون لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، تخلو من أي عوار دستوري.