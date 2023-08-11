بكري يكشف حقيقة حصول رانيا المشاط على 40 ألف دولار راتبًا شهريًا

‏‏قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حملة أرادت أن تنال من شخصية محترمة ونظيفة وطاهرة اليد وهي الدكتورة الوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وهي حملة عكس كل الحقائق.

‏وتابع بكري ‏خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع ‏عبر شاشة "صدى البلد"، أنهم يتحدثون عن أنها أصبحت عضو مجلس إدارة في بنك أبوظبي الإسلامي وتحصل على 40 الف دولار، مضيفا أن أولا الوزيرة ليست هي وحدها التي أصبحت عضو مجلس إدارة في احد البنوك وهناك 6 وزراء آخرين سبقوها وهذا دليل أن الموضوع لا يوجد به أي شبهة دستورية او تعارض مصالح ثانيا بنك أبوظبي الإسلامي شركة مساهمة مصرية في البورصة وكل أرقامه المالية موجودة.

وأضاف أن ثالثا ليس صحيح أن الوزيرة تحصل على راتب شهري ولا تحصل حتى على دولار واحد لأنها ليست عضو مجلس إدارة تنفيذي هي عضو مجلس إدارة مستقل وليس لها أي راتب شهري فقط تحصل على مكافأة آخر العام وتكون بالجنيه المصري.