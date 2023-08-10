مصطفى بكري: الانتخابات الرئاسية ستنتهي قبل 14 يناير المقبل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، إن الانتخابات الرئاسية ستنتهي قبل 14 يناير المقبل بسبب الإشراف القضائي، الذي من المقرر أن ينتهي في هذا الشهر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الهيئة العليا للانتخابات بتشكيلها الحالي مستمرة إلى 7 أكتوبر 2023، ومن المقرر تشكيل جديد للهيئة الوطنية للانتخابات في 9 أكتوبر المقبل.

مطروحة منذ بداية الحوار

جدير بالذكر أن هناك اقتراح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لما بعد 17 أبريل 2024، موضحًا أن الإشراف القضائي كان أحد الموضوعات المدرجة في لجنة التمثيل السياسية ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار، ومجلس الأمناء تناقش فيها.