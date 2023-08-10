مصطفى بكري: التاريخ لن ينسى ما تم من إنجازات في عهد السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القوات المسلحة وقفت مع الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو، موضحا أن التاريخ لن ينسى ما تم في مصر من إنجازات في عهد الرئيس السيسي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك مشروع يتشكل لإعادة إنتاج مشروع الفوضى في مصر، مؤكدا أن كلاب الخارج تعوي وتتهم الشرفاء والمحترمين فهم أكاذيبهم مفضوحة ولا يصدقهم الا معتوه".

البلد فيها قانون

وتابع مصطفى بكري، أن الدستور الحالي يمنح الرئيس السيسي حق الترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك بات كثيرا، قائلا “البلد فيها قانون ودستور مش أي حاجة”.



