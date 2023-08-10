الوطن خط أحمر.. مصطفى بكري: سندافع عن بلدنا حتى النهاية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه سندافع عن بلدنا حتى النهاية وأيا كان الثمن، مشيرا إلى أن مصر في المرتبة الثانية في أفريقيا والدول العربية من حيث حجم الاقتصاد.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تحتاج لتغيير وإصلاح في إطار المشروع الوطني للدولة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود هذا المشروع.

مهما فعلتوا

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الوطن خط أحمر ولن نسمح بأن يتم النيل منه أو من الشرفاء، موجها رسالة قوية للمتآمرين ضد الدولة، قائلا “مش انتوا اللي هتعملوا ده والشعب المصري عارف حقيقتكم مهما فعلتوا”.