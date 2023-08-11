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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البنك الزراعي: 500 مليون جنيه قيمة تمويلات برنامج «باب رزق»

البنك الزراعي
البنك الزراعي

قال خالد بدر، الرئيس التنفيذي للتخطيط ومجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، إن برنامج “باب رزق”، استطاع توفير تمويلات، تخطت قيمتها 500 مليون جنيه؛ لدعم المرأة المعيلة والشباب، عبر دعم 50 ألف أسرة.

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رئيس تنفيذي: البنك الزراعي قاطرة للأنشطة المتناهية الصغر والمتوسطة

وأضاف خالد بدر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة “الحدث اليوم”،: نتحرك في عدة مسارات متوازية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في قرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن خدمات البنك لن تقتصر فقط على الخدمات المصرفية أو وسائل الإنتاج، سواء من ناحية التمويل أو دراسات الجدوى للمشروعات المختلفة.

وتابع الرئيس التنفيذي للتخطيط ومجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي،: حريصون على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، من حيث "تيسير زواج الشباب والفتيات والتخفيف عن كاهلهم؛ لمواجهة ارتفاع نفقات الزواج، وسداد ديون الغارمين والغارمات؛ تنفيذا للمبادرة الرئاسية، لأننا نمثل الدولة المصرية.

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