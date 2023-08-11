بداية من الأسبوع المقبل.. خبر سار لمستهلكي السجائر

قال هاني أمان، الرئيس التفيذي لـ شركة الشرقية للدخان: “مازلنا نبيع السجائر الخاصة بنا ب24 جنيها، وهو سعر رسمي وملتزمين به، ماعدا العلبة المكونة من 10 سجائر وتقدر ب15 جنيه، وكنا متعودين كل عام بشهر يوليو بزيادة ضريبية مع العام المالي الجديد، والدولة تضع فى الموازنة الخاصة بها بالعام الجديد رقم معين بالمليارات من الضرائب، وبالتالي يقوم التجار بتخزين السجائر من شهر يونيو”.

وأضاف هاني أمان، الرئيس التفيذي لـ شركة الشرقية للدخان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “ندفع ضرائب للدولة على السجائر، وهناك فاتورة إلكترونية بذلك وما يحدث من الباعة مخالف للقانون”، موضحا أنه على المستهلك مراجعة الكود الموجود على علبة السجائر لمعرفة السعر الحقيقي لها، لافتا: “ننتج من 70 إلى 75% من السجائر فى مصر”.

وتابع هاني أمان، الرئيس التفيذي لـ شركة الشرقية للدخان: “على تواصل دائم مع الأجهزة الرقابية لضبط أسعار السجائر فى السوق”، لافتا إلى أنه من الأسبوع المقبل سيتم ضخ السجائر بنسبة أكبر فى السوق، معقبا: "سننتج يوميا 150 مليون سجارة فى اليوم".

