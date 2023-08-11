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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: بيع السجائر بأزيد من التسعيرة يضر بأمن البلد

أسعار السجائر
أسعار السجائر

قال الإعلامي محمد الباز، إن بيع السجائر بأزيد من تسعيرتها فيه إضرار بأمن البلد.


وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذه الزيادة في الأسعار غير طبيعية وغير مبررة، وهدفها هز استقرار وضع موجود، لافتًا إلى أن الشركة الشرقية للدخان، زادت من حجم المعروض، ونصحت الناس، بالعودة لسلوكها الطبيعي وعدم تخزين السجائر وخلق طلب غير حقيقي.


ولفت الباز، إلى أن هناك أيضًا حديث عن زيادة خرافية في أسعار الكتب الخارجية للمدارس، والترويج إلى أن كتاب ثالثة ثانوي وصل لـ900 جنيه، وألف جنيه بينما في السوق أقصى سعر وصل له 300 جنيه، مردفا: "فجأة شُنت حملة على السوشيال ميديا إن سعر الكتب 600 جنيه، ووصل لألف، ومن يكتب هذا الكلام بالتأكيد ليس مواطن عادي سأل على سعر الكتاب".


وأردف: "ما يحدث ليس تجار يلعبون، وإنما ناس بيلعبوا، لهز استقرار البلد، واللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى".

السجائر الباز اخر النهار السوشيال ميديا الكتب الخارجية

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