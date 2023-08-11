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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قرار عاجل من المهن الموسيقية بشأن تشكيل هيئة المكتب

المهن الموسيقية
المهن الموسيقية

قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، إن مجلس النقابة سيجتمع لتشكيل هيئة المكتب الأحد المقبل، وهم الوكيل الأول والثاني وأمين الصندوق والسكرتير العام.

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المهن الموسيقية تكشف علاقة مُسلم بقرار منع غناء المطربين دون ترخيص

وتابع الدكتور محمد عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قرار الفنان مصطفى كامل بمنع أي شخص من مزاولة المهنة دون عضوية النقابة، مع اقتصار العمل على الموسيقيين المقيدين فى جداول نقابة المهن الموسيقية فقط، لا علاقة له بمؤدي المهرجانات مسلم من قريب أو بعيد.

 

تشكيل هيئة المكتب 

أضاف، نطالب الجميع بتصحيح وتوفيق أوضاعهم القانونية من خلال تقدمهم للاختبارات في النقابة من أجل الحصول على العضوية بشكل شرعي.

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