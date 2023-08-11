المهن الموسيقية تكشف علاقة مُسلم بقرار منع غناء المطربين دون ترخيص

قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، إن قرار الفنان مصطفى كامل بمنع أي شخص من مزاولة المهنة دون عضوية النقابة، مع اقتصار العمل على الموسيقيين المقيدين فى جداول نقابة المهن الموسيقية فقط، لا علاقة له بمؤدي المهرجانات مسلم من قريب أو بعيد.

وتابع الدكتور محمد عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نطالب الجميع بتصحيح وتوفيق أوضاعهم القانونية من خلال تقدمهم للاختبارات في النقابة من أجل الحصول على العضوية بشكل شرعي.

المطرب مسلم

تابع الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، نستهدف ضبط العميلة الفنية وممارسة المهنة فهناك ضوابط وضعت لممارسة الإبداع ولابد من حصول أي شخص يمارس المهنة على تصريح بالعمل من خلال القنوات الشرعية، لعدم الإخلال بالذوق العام.