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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان قرار صائبا..

عضو مجلس المهن الموسيقية يعلق على حادث حفل ترافيس سكوت بروما

محمد عبدالله
محمد عبدالله

علق محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة على حادث حفل ترافيس سكوت الذى أقيم فى إيطاليا.

وقال عبد الله فى تصريحات صحفية: يجب أن نتذكر دوما أن للجميع وجهة نظرهم الخاصة وخلفياتهم المختلفة، وقد لا يتفق الجميع معنا في كل الأمور، وهذا أمر طبيعي.

 

وأضاف:  لذلك فإنه من الواجب علينا هو احترام تلك الاختلافات والتعايش معها بروح منفتحة ومسامحة مع الأخذ في الاعتبار عدم التجريح أو الإهانة، ونترك للمسؤولين ممارسة عملهم، متحملين في ذلك نتيجة قرارتهم.
 

وتابع: ونحمد الله أن قرار النقابة كان صائبا، حاولنا أن نتجنب هذا المشهد المؤسف أن يحدث في بلادنا، ستر الله كان حاميا لنا.

 

حادث حفل ترافيس سكوت 

وأثار حفل الفنان العالمي ترافيس سكوت، والذى أقيم فى سيرك ماكسيموس القديم فى روما، حالة من الجدل بحسب ما نشرت بعض التقارير العالمية.

 

حيث أصيب ما يقرب من 60 شخصا كانوا ضمن حضور حفل ترافيس سكوت فى العاصمة الإيطالية.

ونشرت التقارير أن بعض السكان من منطقة  سيرك ماكسيموس القديم فى روما، شعروا بهزات أرضية، وأبلغوا الجهات المعنية، التى كشفت لاحقاً أنه لا يوجد ظاهرة زلزال طبيعية حدثت، ورجع البعض أن هذا الشعور جراء تفاعل الحاضرين مع الحفل.

 

وكان قد طرح الرابر الأمريكي ترافيس سكوت ألبومه الجديد UTOPIA اليوم، رغم إلغاء حفله في الأهرامات الذي كان يخطط للكشف عن تفاصيل وأغاني ألبومه من خلاله. 

 

نادية مصطفى تكشف كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت بمصر

كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كواليس إلغاء حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، الذي كان مقرر إقامته أمام أهرامات الجيزة، بعد حالة الجدل التي أثيرت حوله. 

وقالت نادية مصطفى، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد ، إن الحفل تم رفضه لعدم الحصول على تصريحات الجهات الأمنية، وعلقت: «احنا كلنا في الدولة بتكمل بعض.. واحنا دورنا تكميلي .. فالطبيعي إن إحنا نحط بلدنا قبل أي حاجة في الدنيا».

وتابعت نادية مصطفى، قائلة: «نحن نرحب بالحفلات الكبرى لتنشيط السياحة لكن لو اسم عليه أي علامة استفهام وممكن يثير ضجة بين الشعب المصري ويتسبب في مشكلة لأمن البلد فاحنا لازم نقف يعني ولازم نتصدى كلنا عشان نحقق الأمن وأمان البلد». 

محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية حادث حفل ترافيس سكوت

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