ترافيس سكوت : حفل الأهرامات ما زال قائما والتأجيل بسبب تفاصيل لوجستية

علق ترافيس سكوت على إلغاء حفله في الأهرامات، وقال:" حفل الأهرامات مازال قائما ولكن تأجيله تم بسبب تفاصيل لوجيستية.

وكان قد علق الفنان مصطفى كامل، علي إلغاء حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وقال الفنان مصطفى كامل :"الحمدلله رب العالمين (انتصار الحق والحفاظ علي القيم والعادات والتقاليد،لم ولن نكون أبدًا ضد تنشيط السياحة، ولم ولن نمنع أيًا من مظاهر الاحتفالات الفنية بكافة ألوانها وتنوعاتها الموسيقية ما دامت لا تمثل قلقًا وخوفًا علي التكوين الفكري والعقائدي لأبنائنا من الشباب المصري".

وتابع:"قمت بأداء واجبي تجاه أبناء وطني بعد ما لمسته من مخاوف وقلق وغيره على عاداتنا وتقاليدنا. أستمعت وشاهدت كل الڤيديوهات الموثقه علي مواقع التواصل الإجتماعي. وكان القرار هو الانحياز التام لآراء ووجهات النظر المحترمة رميت وراء ظهري آراء كل الأصوات القبيحة واصحاب الفكر الشيطاني والأقلام رخيصة السعر والهدف. والمعروف هويتها وإنتماءاتها غير المستحبة والمكروهة عند العبد وعند الرب".

واستكمل: "أوضحنا موقفنا كاملًا ومبررًا تبريرًا منطقيًا وعقلانيًا وتركنا الأمر لله أولًا وأخيرًا ثم لأولي الأمر الأمناء علي مستقبل هذا الوطن الحبيب، شكرًا لكافة جهات الأمن بوطني الحبيب مصر علي قراءة المخاوف التي نادينا بها. تحيا بلادي بالقيم والمبادئ والإحترام".