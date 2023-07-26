خلاص اتلغت | القصة الكاملة لأزمة حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

نشر مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت البوستر الرسمى لحفله الغنائى الذى من المقرر أن يقام فى مصر أمام الأهرامات عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وأعلن ترافيس سكوت عن طرح ألبومه الجديد "UTOPIA" أمام الأهرامات في حفل يقام يوم 28 يوليو الجارى.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت عن أسعار تذاكر الحفل والتى انقسمت إلى فئتين الأولى VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري ، والفئة الثانية Premium ووصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري، مع نفاذ تذاكر الـ VIP.

هذه كانت نقطة الشرارة لأزمة كبيرة أثيرت بين العديد من المسئولين عن الحفل وهل سيقام ام لا وانقسمت الآراء.

بيان النقابة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن الحفل المزمع إقامته يوم ٢٠٢٣/٧/٢٨ بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت .



‎تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثله في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة علي ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة علي رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات وذلك ضماناً وحماية ًلجموع الجماهير.

النقابة العامة في الأشهر الأخيرة رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا انها قد حددت شروطاً وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري.

‎وحيث ان النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل علي استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع اراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقه عن طقوس غريبه لنجم هذا الحفل يقدمها اثناء فقرته وتسخير ادواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة.

‎لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري.

رد من مدير أعمال النجم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي رد مدير أعمال مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت عن إلغاء حفله فى مصر .

وحرص عدد من المتابعين على مراسلة مدير أعمال مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت عن حقيقة إلغاء الحفل بعد إصدار نقابة الموسيقيين بيان كشفت فيه عن إلغاء التراخيص الخاصة بالحفل ليرد عليه : غير حقيقي

انتقادات

واجهت النقابة وعلى رأسها الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية انتقادات حادة من قبل عدد كبير من الفنانين والمبدعين والنقاد، الذي أكدوا جميعهم أن هذا القرار الذى تم الإعلان عنه قرار خاطئ ولا يجب أن يتم اتخاذه فى بلد تحتضن كل الحضارات وصاحبة الأسبقية فى جميع المجالات سواء كانت فنية أو سياحية وهو الهدف الحقيقي وراء الحفل.

وعلى رأس هذه الانتقادات كان رأى الفنان عمرو سعد الذى قدم اعتذاره للمطرب الأجنبي ترافيس سكوت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب : إلغاء ترخيص حفلة ترافيس سكوت في مصر خطأ فادح ومش من حق أي حد ياخد قرارت للمصريين أو يتكلم باسمهم وأنا فنان مصري باعتذر لهذا المغني العالمي ولنجوم العالم ومتابعيهم اللي ممكن يشوفوا المصريين بشكل رجعي ومتخلف وبقول ليهم ان مصر أكبر من كده بكتير وان الشعب ده شعب عاشق لضيوفه وكريم وان مصر هي أرض الفنون والحضارات.

وأيضا انتقد قرار الإلغاء الناقد الفني الكبير طارق الشناوي والذى وصف حالة التخبط الموجودة داخل نقابة المهن الموسيقية بالأمر المخزي قائلا: حزين على موقف النقابة لأنه معلن أمام الرأي العام ولا يجب أن تكون بيانات نقابة المهن الموسيقية متعثرة ومتوترة ويبدو أن من يجلسون على المقعد لا يدركون قيمة هذا المقعد".



وتابع الشناوي فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي :" هذا المقعد جلس عليه قامات مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولكن مايحدث الآن غير مقبول والنقابة ليست رقيبة على الذوق العام".

تخبط في النقابة

وبعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة نتيجة هذا القرار، بدأت حالة من التخبط داخل المجلس، وخروج بعض التصريحات لتحسين صورة النقابة أمام الرأى العام وصلت إلى إعلان موافقة النقابة على إقامة الحفل بشرط موافقة الجهات الأمنية.



وتعتبر هذه التصريحات موافقة مبدئية على إقامة الحفل للخروج من هذا المأزق الذى يتعرض له النقيب وباقي أعضاء النقابة الذين لم يعلنوا عن خطأهم حتى الآن بل ويقوم بالمشاجرة مع كل من يوجه لهم اللوم كما فعل حلمي عبد الباقى الذى دخل فى مشادة أشبه بالخناقة مع الشاعر خالد تاج الدين على صفحة بالفيس بوك بعد اعتراض خالد على تصرف النقيب و النقابة من هذا الحفل ، فقام حلمي عبد الباقي بالدفاع عن نقيب الموسيقيين ووصل الأمر إلى السباب والشتائم.

ترافيس يرد

أصدر مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، بيانا بشأن حفله المنتظر في الأهرامات ..

وجاء في البيان “للأسف ما يتداول على الانترنت من الممكن ان يضر بالحفلة، الثقافة والتاريخ المصري يعني لي الكثير ومن أجل ذلك أخذت قرارا أن أطلق الألبوم من أرض الحضارة، وأنا نشأت في عيلة تحترم الناس والكنيسة نحن نعمل منذ فترة كبيرة وإذا المعدات لم تدخل موقع الحفل خلال ساعات لن نستطيع اقامته.

اتصالات رسمية

قال المهندس محمد سراج، المدير الإقليمي لشركة "تيكتس مارشيه" المنظمة لحفل ترافيس سكوت في مصر، إنه لا يوجد أي خطابات أو اتصالات رسمية وصلت للشركة فيما يتعلق بإلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر، وأن الشركة مثلها مثل المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الشركة حصلت على كافة التصاريح الرسمية لإقامة الحفل، ولم يتواصل أحد لنفي هذا الأمر، "تصاريح الشركة زي ما هي ومحدش كلمنا نهائي عن إلغاء الحفل".