نشرة الفن.. ترافيس سكوت يثير الجدل حول حفله في الأهرامات ونجوم الفن يواسون مي كساب بعزاء والدها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها ترافيس سكوت يثير الجدل حول حفله في الأهرامات ونجوم الفن يواسون مي كساب في عزاء والدها.

أثار المغني الأمريكي ترافيس سكوت الجدل من جديد حول احتمالية إقامة حفله في الأهرامات المقرر يوم 28 يوليو الجاري، في موعده بتغريدة جديدة عبر تويتر.

وصلت مي كساب إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس برفقة زوجها مغني المهرجانات أوكا، لاستقبال العزاء في والدها الراحل الذي شيعت جنازته أمس.

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اليوم، عن مجموعة الأفلام المختارة للمشاركة ضمن فعاليات النسخة 80 المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.

انتهى الفنان مصطفى قمر من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد أولاد حريم كريم استعداد لعرضه خلال الفترة القادمة.



نقلت مغنية شهيرة إلى المستشفى في حالة خطرة، وفوجيء الأطباء بإصابتها بعدة جلطات في الدم حول أعضائها الحيوية.

طرح منذ قليل المطرب عمر كمال، أغنيته الجديدة “السخان” بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

