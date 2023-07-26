نشرة الفن.. ترافيس سكوت يثير الجدل حول حفله في الأهرامات ونجوم الفن يواسون مي كساب بعزاء والدها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها ترافيس سكوت يثير الجدل حول حفله في الأهرامات ونجوم الفن يواسون مي كساب في عزاء والدها.
أراكم في يوتيوبيا يوم 28..رسالة جديدة من ترافيس سكوت قبل حفله بالأهرامات
أثار المغني الأمريكي ترافيس سكوت الجدل من جديد حول احتمالية إقامة حفله في الأهرامات المقرر يوم 28 يوليو الجاري، في موعده بتغريدة جديدة عبر تويتر.
بحضور أوكا.. مي كساب تستقبل عزاء والدها بمسجد المشير| فيديو
وصلت مي كساب إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس برفقة زوجها مغني المهرجانات أوكا، لاستقبال العزاء في والدها الراحل الذي شيعت جنازته أمس.
عرض فيلم ترافيس سكوت الجديد Aggro Dr1ft ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا
أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اليوم، عن مجموعة الأفلام المختارة للمشاركة ضمن فعاليات النسخة 80 المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.
مصطفى قمر ينتهي من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم أولاد حريم كريم
انتهى الفنان مصطفى قمر من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد أولاد حريم كريم استعداد لعرضه خلال الفترة القادمة.
نقل مغنية أمريكية شهيرة إلى المستشفى في حالة صحية خطرة
نقلت مغنية شهيرة إلى المستشفى في حالة خطرة، وفوجيء الأطباء بإصابتها بعدة جلطات في الدم حول أعضائها الحيوية.
رجع فى كلامه وجاب رقاصة.. عمر كمال يطرح أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة
طرح منذ قليل المطرب عمر كمال، أغنيته الجديدة “السخان” بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.