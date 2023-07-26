عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. ترافيس سكوت يثير الجدل حول حفله في الأهرامات ونجوم الفن يواسون مي كساب بعزاء والدها

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها ترافيس سكوت يثير الجدل حول حفله في الأهرامات ونجوم الفن يواسون مي كساب في عزاء والدها.

 

أراكم في يوتيوبيا يوم 28..رسالة جديدة من ترافيس سكوت قبل حفله بالأهرامات

أثار المغني الأمريكي ترافيس سكوت الجدل من جديد حول احتمالية إقامة حفله في الأهرامات المقرر يوم 28 يوليو الجاري، في موعده بتغريدة جديدة عبر تويتر. 

 

بحضور أوكا.. مي كساب تستقبل عزاء والدها بمسجد المشير| فيديو

وصلت مي كساب إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس برفقة زوجها مغني المهرجانات أوكا، لاستقبال العزاء في والدها الراحل الذي شيعت جنازته أمس. 

 

عرض فيلم ترافيس سكوت الجديد Aggro Dr1ft ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اليوم، عن مجموعة الأفلام المختارة للمشاركة ضمن فعاليات النسخة 80 المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري. 

 

مصطفى قمر ينتهي من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم أولاد حريم كريم

انتهى الفنان مصطفى قمر من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد أولاد حريم كريم استعداد لعرضه خلال الفترة القادمة.
 

 

نقل مغنية أمريكية شهيرة إلى المستشفى في حالة صحية خطرة

نقلت مغنية شهيرة إلى المستشفى في حالة خطرة، وفوجيء الأطباء بإصابتها بعدة جلطات في الدم حول أعضائها الحيوية. 

 

رجع فى كلامه وجاب رقاصة.. عمر كمال يطرح أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة

طرح منذ قليل المطرب عمر كمال، أغنيته الجديدة “السخان” بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
 

ترافيس سكوت الأخبار المحلية الفنان مصطفى قمر المطرب عبد الباسط حمودة المطرب عمر كمال المغني الأمريكي ترافيس سكوت حريم كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحسم قرار رحيل علي معلول ويزف بشرى للجماهير

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

قبل تنفيذ حكم الإعدام| وفاة المتهم بالتخلص من زوجته وأبنائه الأربعة بالفيوم.. هشم عظامهم بالساطور

ننشر حركة تنقلات الشرطة 2023 | تفاصيل

حركة تنقلات الداخلية.. أبوعمرة للأمن العام ومفيد للتفتيش وحسين للشئون الإدارية

موضوعات متعلقة

بحضور أوكا.. مي كساب تستقبل عزاء والدها بمسجد المشير| فيديو

طرح البوستر الرسمي لفيلم خمس جولات والعرض 16 أغسطس

رجع فى كلامه وجاب رقاصة.. عمر كمال يطرح أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة

بعد تحقيق "طب اهو" 3 ملايين مشاهدة.. لطيفة في جولة بالعلمين الجديدة

بعد انتقادها بسبب مايوه جرئ.. تصرف صادم من سارة سلامة

ماتوا بحسرتهم.. تعرف على أزمة المطربة بوسي مع والدها وطليقها قبل رحيلهما

أخبار الفن: إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه .. شاب يحاصر فنانة شابة في مول بسبب مشيتها

بهذا الموعد .. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الاهرامات

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يوجّه طلباً عاجلاً للخطيب بشأن عودة رمضان صبحي والسعيد

الأزهر يدعو الشعوب الإسلامية لمقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة لكتاب الله

قيادي بالحرية والتغيير: بناء جيش سوداني واحد أمر لا غنى عنه

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 35 ألف ميجاوات

أخبار التوك شو|انفعال أحمد موسى وحقيقة رحيل علي معلول وبشرى الأرصاد للمواطنين

دول أفريقية تعلن إلغاء عقوبة الإعدام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة غير متوقعة تعزز القدرة للرجال.. نتائجها مذهلة

مرض خطير.. طفلة تثير الجدل بعد محاولة طبيب إنقاذها

تخفف شدة الحرارة.. سترة جديدة مزودة بمراوح.. اعرف القصة كاملة

احذر ظهور هذه العلامات تؤكد إصابتك بمرض اليرقان.. اعرف أعراضه

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ