بحضور أوكا.. مي كساب تستقبل عزاء والدها بمسجد المشير| فيديو

وصلت مي كساب إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس برفقة زوجها مغني المهرجانات أوكا، لاستقبال العزاء في والدها الراحل الذي شيعت جنازته أمس.

وخيمت مشاعر الحزن والبكاء علي الفنانة مي كساب، خلال صلاة الجنازة علي والدها، وساندها زوجها الفنان أوكا.

وحضر صلاة الجنازة علي والد مي كساب، الفنان إيهاب فهمي وزوجته، والفنان هشام ماجد، والفنان سليمان عيد، والفنان أحمد فهيم، وعفاف مصطفى والفنان منير مكرم، والفنانة، لقاء سويدان، والمخرج معتز التوني، ومغني المهرجانات أورتيجا.

وكتبت مي كساب عبر حسابها على “فيس بوك”: "أبي في ذمة الله.. وتشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة.. اللهم اغفر له اللهم ارحمه".

وتوفى والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض ودخوله المستشفى.

كان والد مي كساب أجرى عملية جراحية منذ أيام وبقى في العناية المركزة وتوفى بعدها بأيام.