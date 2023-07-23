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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع جثمان والد مي كساب من مسجد الشرطة بـ زايد إلى مثواه الأخير ..فيديو وصور

جنازة والد مي كساب
جنازة والد مي كساب

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة علي والد الفنانة مي كساب، عقب صلاة الظهر، داخل مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

 

وخيمت مشاعر الحزن والبكاء علي الفنانة مي كساب، خلال صلاة الجنازة علي والدها، وساندها زوجها الفنان أوكا.

وحضر صلاة الجنازة علي والد مي كساب، الفنان إيهاب فهمي وزوجته، والفنان هشام ماجد، والفنان سليمان عيد، والفنان أحمد فهيم، وعفاف مصطفى والفنان منير مكرم، والفنانة، لقاء سويدان، والمخرج معتز التوني، ومغني المهرجانات أورتيجا.

https://fb.watch/lYGvjccL5u/?mibextid=Nif5oz

يذكر أنه أعلنت الفنانة مي كساب عن وفاة والدها وعن موعد تشييع الجنازة ومكانها.

 

جنازة والد مي كساب

وكتبت مي كساب عبر حسابها على “فيس بوك”: "أبي في ذمة الله.. وتشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة.. اللهم اغفر له اللهم ارحمه".

وتوفى والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض ودخوله المستشفى.

كان والد مي كساب أجرى عملية جراحية منذ أيام وبقى في العناية المركزة وتوفى بعدها بأيام.

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صلاة الجنازة علي والد الفنانة مي كساب والد الفنانة مي كساب الفنانة مى كساب مي كساب جنازة والد مي كساب والد مي كساب

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