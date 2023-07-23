تشييع جثمان والد مي كساب من مسجد الشرطة بـ زايد إلى مثواه الأخير ..فيديو وصور

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة علي والد الفنانة مي كساب، عقب صلاة الظهر، داخل مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وخيمت مشاعر الحزن والبكاء علي الفنانة مي كساب، خلال صلاة الجنازة علي والدها، وساندها زوجها الفنان أوكا.

وحضر صلاة الجنازة علي والد مي كساب، الفنان إيهاب فهمي وزوجته، والفنان هشام ماجد، والفنان سليمان عيد، والفنان أحمد فهيم، وعفاف مصطفى والفنان منير مكرم، والفنانة، لقاء سويدان، والمخرج معتز التوني، ومغني المهرجانات أورتيجا.

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يذكر أنه أعلنت الفنانة مي كساب عن وفاة والدها وعن موعد تشييع الجنازة ومكانها.

جنازة والد مي كساب

وكتبت مي كساب عبر حسابها على “فيس بوك”: "أبي في ذمة الله.. وتشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة.. اللهم اغفر له اللهم ارحمه".

وتوفى والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض ودخوله المستشفى.

كان والد مي كساب أجرى عملية جراحية منذ أيام وبقى في العناية المركزة وتوفى بعدها بأيام.

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