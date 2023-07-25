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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أراكم في يوتيوبيا يوم 28..رسالة جديدة من ترافيس سكوت قبل حفله بالأهرامات

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

أثار المغني الأمريكي ترافيس سكوت الجدل من جديد حول احتمالية إقامة حفله في الأهرامات المقرر يوم 28 يوليو الجاري، في موعده بتغريدة جديدة عبر تويتر. 

 

 

ونشر ترافيس سكوت عدة تغريدات منها تريلر فيلمه الجديد Circus Maximus  الذي سيطرح يوم 27 يوليو الجاري، بالتزامن مع إطلاق ألبومه الجديد utopia.

ومازال ترافيس سكوت مصرا على طرح ألبومه الجديد يوم 28 يوليو في نفس حفل موعده الغامض مصيره، في ظل إلغاء تصريح نقابة الموسيقيين. 

وأعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اليوم، عن مجموعة الأفلام المختارة للمشاركة ضمن فعاليات النسخة 80 المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري. 

ومن بين الأفلام التي ستشارك في مهرجان فينيسيا، اختير فيلم ترافيس سكوت الجديد Aggro Dr1ft، للمخرج الأمريكي هارموني كورين، وبطولة جوردي مولا، وهو من بين الأعمال التي ستعرض خارج المسابقة.

طرح الرابر الأمريكي ترافيس سكوت فيديو كليب أحدث أغنياته، بالمشاركة مع ذا ويكند، باد باني، وهي إحدى الأغنيات التي من المقرر أن يقدمها في حفله المرتقب بالأهرامات حال إقامته. 

وحققت أغنية ترافيس سكوت الجديدة حوالي 7 ملايين مشاهدة عقب أيام من طرحها عبر موقع يوتيوب، وهي من إخراجه. 

ترافيس سكوت المغني الأمريكي ترافيس سكوت راب ذا ويكند فيديو كليب مهرجان فينيسيا

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