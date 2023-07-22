بالتزامن مع أزمة حفله في مصر.. ترافيس سكوت يطرح أحدث أغنياته| فيديو

طرح الرابر الأمريكي ترافيس سكوت فيديو كليب أحدث أغنياته، بالمشاركة مع ذا ويكند، باد باني، وهي إحدى الأغنيات التي من المقرر أن يقدمها في حفله المرتقب بالأهرامات حال إقامته.

وحققت أغنية ترافيس سكوت الجديدة حوالي 2 مليون مشاهدة عقب ساعات من طرحها عبر موقع يوتيوب، وهي من إخراجه.

جاء ذلك وسط تصاعد أزمة حفل ترافيس سكوت المقرر إقامتها في منطقة الأهرامات بمصر نهاية الشهر الجاري، وعدم تحديد موقف إلغائها من عدمه حتى الآن.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا صحفيا، لكشف ملابسات حفل الرابر ترافيس سكوت، مستعرضة إخطارا للشركة المنظمة للحفل، منذ ساعات.

وجاء في نص الإخطار الصادر بتاريخ الاربعاء 19 يوليو، ما يلي: «الساده وكالة لتنظيم الحفلات، والصادر لها التصريح بإقامة حفل يوم ٢٠٢٣/٧/٢٨، تحيه طيبه وبعد ،، نحيط سيادتكم علماً بأنه لم يرد للنقابة العامه للمهن الموسيقيه من قبل سيادتكم حتي الآن ما يفيد الحصول علي الموافقات الأمنيه اللازمه لإقامة الحفل».

وتابع إخطار نقابة المهن الموسيقية: «ورداً علي ماأُثير من جدل حول منح الترخيص ثم العدول عنه ، فإن للنقابه الحق في ذلك بعد ماورد إليها من سابقة إدانه وفيديوهات مُوثقه لنجم الحفل إستوجبت إستشعار القلق والريبه وكافة المخاوف المشروعه والتي ورد ذِكرها بمحتوي البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقيه بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١١».

واختتم: «وبناءاً علي ذلك ......نُحيط سيادتكم علماً بأنه في حال عدم موافاتنا بإستخراج كافة الموافقات الامنيه يُعد الترخيص الصادر من قبل النقابه العامه لاغياً . وهذا إخطاراً منا بذلك وتفضلوا بقبول خالص الإحترام والتقدير السكرتير العام».

جاء ذلك بعد أيام من إصدار نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا، تؤكد فيه إلغاء تصاريح حفل ترافيس سكوت، وإلغاء إقامته، في الوقت الذي تصر فيه الشركة المنظمة وصفحات الراب العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة الحفل في موعده.