الكليوباترا مفاجأة.. الشرقية للدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر في هذا الموعد

تعد أزمة أسعار السجائر في الأسواق المصرية واحدة من الأزمات التي تصدرت المشهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن شهدت أسعار السجائر ارتفاعَا جنونيًا داخل الأسواق، وسط حالة غضب كبير من المدخنين بشكل عام في مصر، بسبب قلة تواجد السجائر في الأسواق، على الرغم من ضخها بشكل طبيعي من الشركة الشرقية للدخان.

ورجح البعض سبب ارتفاع أسعار السجائر إلى جشع التجار، الذين يرغبون في تخزين السجائر من أجل الاستفادة بأكبر قدر ممكن منها خلال الفترة الحالية، حيث إن البعض منهم قام برفع الأسعار إلى الضعف وأكثر من ذلك، وسط شراء من المواطنين الذين لا حيلة لهم في الأمر.

وزفت الشركة الشرقية للدخان خلال الساعات الماضية، بشرى سارة لكل المدخنين في مصر فيما يتعلق بأسعار السجائر في الأسواق، إذ أعلنت الشركة عن موعد انتهاء الأزمة، فضلا عن ضبط الأسعار في الأسواق من خلال الهيئات الرقابية المختلفة.

ونرصد خلال موقع "صدى البلد" أبرز ما جاء في تصريحات الشركة الشرقية للدخان حول أزمة أسعار السجائر خلال الساعات الماضية، إذ حددت الشركة سعر علبة السجائر الكليوباترا، وهي الأكثر انتشارا في مصر، فضلا عن موعد انتهاء الأزمة بشكل نهائي.

وزفت الشركة الشرقية للدخان نبأ سارا لكل المدخنين، إذ أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أنه في فترة كانت توجد مشكلات في التوريد، وتم تقنين الكميات، بسبب تخزين السجائر من بعض التجار.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سعر علبة الكليوباترا بـ 24 جنيها، ولا زيادة في السعر، وأن هناك حرصا على توفير المنتج لأطول فترة.

ولفت إلى أن الشركة اكتشفت أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين السلع، ولكن الشركة تعمل على الحفاظ على المستهلكين، وأن الشركة تقوم بتوزيع 3.5 مليار علبة في السنة، وأن ربح الشركة يكون بعد قناة السويس.

وأشار إلى أن الشركة تغطي التأمين الصحي، وأن الشركة تعتبر أكثر شركة تقوم بدفع ضرائب، تصل لـ 60 مليار جنيه في العام، ولكن بالضرائب و الجمارك دفعت الشركة 85 مليار جنيه .

وأوضح أن بعض التجار يستغلون المواطن ويقومون ببيع السجائر، بأسعار أعلى، وأنه على الرغم من أنه سعيد بتمسك المواطن بالسلعة، لكن ارتفاع السعر قد ينتج عنه مشكلة.

وكشف أنه ستكون هناك أخبار سارة خلال الأسابيع المقبلة، وأن الشركة ستضخ 150 مليون سيجارة يومًيا، أي 8 ملايين علبة، وأنه بهذا الضخ سيكون هناك استقرار في الأسعار.

وتابع: "نتعاون مع جميع الجهات، من أجل أن يكون هناك استقرار في الأسواق، وأن الشركة تقوم ببيع السجائر بالأسعار الصحيحة، وهناك زيادة 20% من الإنتاج".

وكشف أن كل علبة عليها كود، من خلال هذا الكود يعرف المواطن سعر علبة السجائر، ولكن في الفترة المقبلة سيتم كتابة السعر على العلبة.

وأوضح أن كتابة السعر على علبة السجائر سيكون في الفترة المقبلة، ولكن الأجهزة الموجودة في الشركة حاليًا ليس لديها إمكانية ذلك، لأن الأجهزة تطبع 500 علبة في الدقيقة.

وتابع أن أزمة السجائر سيتم حلها، بعد ثلاثة أشهر أو 4 أشهر، وأن سعر جميع السجائر التابعة للشركة بـ 24 جنيها، و العلبة 10 سجائر بـ 15 جنيها.

وكشف أن السعر ثابت، ولكن في حالة تعديل قانون سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن هناك أشخاصا ليسوا مسجلة بالشركة هم من يقومون بتخزين السجائر، معلقًا :" فيه حوت".

ولفت إلى أن الحوت الذي يقوم باستغلال السوق، يربح في اليوم الواحد من 120 لـ 150 مليون جنيه، معلقًا “ حيتان السجائر تربح 4.5 مليار جنيه شهريا، وأن هذه الأموال بعيدة عن الدولة”.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصيبة أن هناك أموالا كثيرة تذهب لـ الحيتان، بسبب أزمة السجائر، وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدم ترك حيتان السجائر يفعلون ما يشاءون.

وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحيتان تربح 4.5 مليار جنيه في الشهر من السجائر.

ولفت إلي أن هؤلاء الأشخاص يسببون أزمة في الدولة، ولذلك هناك الكثير من المدخنين يبحثون عن سجائر، معلقًا :" الحمد لله مش مدخن".

وأشار إلي أن المواطن يدفع في السجائر أموالا، لا يدفعها في رغيف العيش، مؤكدًا أن السيجارة الواحدة بـ 5 جنيهات.