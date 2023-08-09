عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : الناس بتدفع فلوس في السجاير أكتر من رغيف العيش

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصيبة أن هناك أموال كثيرة تذهب لـ الحيتان، بسبب أزمة السجائر، وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدم ترك حيتان السجائر يفعلون ما يشاءون.

txt

عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

txt

مصادرة 3000 علبة.. اعرف عقوبات وأسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه، برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحيتان تربح 4.5 مليار جنيه في الشهر من السجائر.

ولفت إلي أن هؤلاء الأشخاص تسبب أزمة في الدولة، ولذلك هناك الكثير من المدخنين تبحث عن سجائر، معلقًا :" الحمد لله مش مدخن".

وأشار إلي أن المواطن يدفع في السجائر أموال، لا يدفعها في رغيف العيش، مؤكدًا أن السيجارة الواحدة بـ 5 جنيهات.

 

 

أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أنه في فترة كانت توجد مشكلات في التوريد، وتم تقنين الكميات، بسبب تخزين السجائر من بعض التجار.


وأضاف، أن سعر علبة الكليوباترا بـ 24 جنيه، ولا زيادة في السعر، وأن هناك حرص على توفير المنتج لأطول فترة.


ولفت إلي أن الشركة اكتشفت أن هناك بعض التجار تقوم بتخزين السلع، ولكن الشركة تعمل على الحفاظ على المستهلكين، وأن الشركة تقوم بتوزيع 3.5 مليار علبة في السنة، وأن ربح الشركة يكون بعد قناة السويس.

وأشار إلي أن الشركة تغطي التأمين الصحي، وأن الشركة تعتبر أكثر شركة تقوم بدفع ضرائب، تصل لـ 60 مليار جنيه في العام، ولكن الضرائب و الجمارك الشركة دفعت 85 مليار جنيه .

وأوضح أن بعض التجار تستغل المواطن وتقوم ببيع السجائر، بأسعار أعلي، وأنه على الرغم من أنه سعيد بتمسك المواطن بالسلعة، لكن ارتفاع السعر قد ينتج عنه مشكلة.


وكشف أنه سيكون هناك أخبار سارة خلال الأسابيع المقبلة، وأن الشركة ستضخ 150 مليون سيجارة يومًيا، أي 8 ملايين علبة، وأنه بهذا الضخ سيكون هناك استقرار في الأسعار.


وتابع: "نتعاون مع جميع الجهات، من أجل أن يكون هناك استقرار في الأسواق، وأن الشركة تقوم ببيع السجائر بالأسعار الصحيحة، وهناك زيادة 20% من الإنتاج".


وكشف أن كل علبة عليها كود، من خلال هذا الكود يعرف المواطن سعر علبة السجائر، ولكن في الفترة المقبلة سيتم كتابة السعر على العلبة.


وأوضح أن كتابة السعر على علبة السجائر سيكون في الفترة المقبلة، ولكن الأجهزة الموجودة في الشركة حاليًا يصعب كتابة السعر عليها، وذلك لآن الأجهزة تطبع 500 علبة في الدقيقة.

وتابع أن أزمة السجائر سيتم حلها، بعد ثلاثة أشهر  أو 4 أشهر، وأن سعر جميع السجائر التابعة للشركة بـ 24 جنيه، و العلبة 10 سجائر بـ 15 جنيه.


وكشف أن السعر ثابت، ولكن في حالة تعديل قانون سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن هناك أشخاص ليست مسجلة بالشركة هي من تقوم بتخزين السجائر، معلقًا :" في حوت".
 

ولفت إلي أن الحوت الذي يقوم باستغلال السوق، يربح في اليوم الواحد  من 120 لـ 150 مليون جنيه، معلقًا “ حيتان السجائر تربح 4.5 مليار جنيه شهريا، وأن هذه الأموال بعيدة عن الدولة”.

أحمد موسى السجائر أزمة السجائر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيتان السجائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

رغي على الفاضي | منشور صادم من خالد الغندور عن أزمة الزمالك

ترشيحاتنا

حوار | محمد صفوت يتحدث عن مشواره ودور اتحاد التنس ووادي دجلة

سجائر ملفوفة وماريجوانا .. ضبط ممنوعات مع راكبين في مطار القاهرة| صور

ضربة قوية لـ كييف.. الكشف عن مفاجأة بشأن محادثات السلام الأوكرانية بالسعودية

لبنان.. بيان عاجل من حزب الله

بيان عاجل من إثيوبيا بشأن الاشتباكات في إقليم أمهرة

تعرف على موعد انخفاض درجات الحرارة والرطوبة في الدول العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ