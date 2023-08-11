بقيت بـ 75 جنيه | بكري يخرج عن شعوره بسبب أسعار السجائر

‏قال الإعلامي مصطفى بكري، هل ما يحدث في زيادة الأسعار طبيعي، وما يحدث من ارتفاع جنوني في الأسعار يجعلنا نتساءل ما السبب.

‏وتابع مصطفى بكري ‏خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع ‏عبر شاشة "صدى البلد"، نرى أزمة السجائر التي أصبحت تباع بضعف الثمن وعلبة السجائر التي سعرها 23 جنيه أصبحت تباع بسعر 60 جنيه وعلبة السجائر التي سعرها 38 جنيه تباع بسعر 75 جنيه لماذا هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار.

زيادة الأسعار

وأضاف يجب على المسؤولين أن يوضحوا لنا الأسباب وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتخطي الأزمة الموجودة منذ شهور ولا أحد من المسؤولين يسعى إلى حلها.