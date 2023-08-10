مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار السجائر حيث بعض تجار السجائر حاولوا خلال الفترة الماضية أن يستغلوا المواطن وقاموا ببيع السجائر بأسعار أعلى من ثمنها، وهذا يعد مخالفا للقانون، فالقانون وضع عقوبات رادعة لذلك.



وأمس قال هاني أمان الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان فى تصريحات تليفزيونية على صدى البلد إن الشركة تعرضت لبعض مشكلات فى توريد المواد الخام، وتم تقنين الكميات، فأتجه بعض التجار للتخزين بل وحجب المنتجات؛ تحسبا لرفع أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تغيير في سعر الدولار.

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