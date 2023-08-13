الشرقية للدخان: الزيادة في أسعار السجائر غير مبررة .. وهؤلاء السبب

كشف هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، تفاصيل وأسباب زيادة أسعار السجائر، قائلا: “هناك زيادة غير مبررة في اسعار السجائر”.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "الشركة المصنعة لسجائر ميريت ومارلبور رفعت الأسعار بنسبة كبيرة وهناك تجار محتكرون هم السبب في رفع هذه الأسعار"

وأضاف: "شركة الشرقية للدخان هي أكبر شركة تدفع ضرائب من 70 لـ75%، معقبا:" العام الماضي دفعنا 65 مليار جنيه ضرائب".

وأكمل،:" علبة السجائر البالغ سعرها 24 جنيهًا سعرها الاصلي 6 جنيهات وتسعون قرشا والباقي ضرائب وهكذا باقي المنتجات، مضيفا: "لدينا خطة استثمارية مختلفة كل عام".