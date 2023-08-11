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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

الأرصاد
الأرصاد

تراجعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على القاهرة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، والتي فقدت نحو 11 درجة كاملة من أعلى درجة سجلتها قبل أيام قليلة وهي 44 درجة للمحسوسة، لتهبط اليوم إلى 33 درجة للعظمى فقط.

حالة الطقس الأن على القاهرة

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية تشهد البلاد  تحسن نسبي في الأحوال الجوية علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ويسود اليوم ، طقس يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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وبحسب نشرة الأرصاد الجوية يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، بينما يكون الجو معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

الظواهر الجوية 

وتشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

البحر مضطرب 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  بحسب الأرصاد على محافظات ومدن مصر

  • العظمى الصغرى
  • القاهرة 33 24
  • العاصمة الإدارية 34 24
  • 6 أكتوبر 34 23
  • بنهــــا 33 24
  • دمنهور 33 24
  • وادي النطرون 34 23
  • كفر الشيخ 32 23
  • المنصورة 34 24
  • الزقازيق 34 24
  • شبين الكوم 33 24
  • طنطا 33 23
  • دمياط 30 25
  • بورسعيد 31 25
  • الإسماعيلية 34 23
  • السويس 33 24
  • العريش 30 24
  • رفح 30 24
  • رأس سدر 40 25
  • نخل 38 20
  • كاترين 33 17
  • الطور 36 26
  • طابا 36 25
  • شرم الشيخ 38 29
  • الإسكندرية 30 23
  • العلمين الجديدة 30 23
  • مطروح 29 23
  • السلوم 32 24
  • سيوه 36 23
  • رأس غارب 37 28
  • الغردقة 38 28
  • سفاجا 37 29
  • مرسى علم 38 29
  • شلاتين 40 28
  • حلايب 37 30
  • أبو رماد 38 30
  • رأس حدربة 37 28
  • الفيوم 36 24
  • بني سويف 36 24
  • المنيا 36 24
  • أسيوط 37 23
  • سوهاج 38 25
  • قنا 39 25
  • الأقصر 40 26
  • أسوان 41 28
  • الوادى الجديد 40 27
  • أبوسمبل 41 28
     
الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس حالة الطقس الان طقس شديد الحرارة

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