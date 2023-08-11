11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

تراجعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على القاهرة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، والتي فقدت نحو 11 درجة كاملة من أعلى درجة سجلتها قبل أيام قليلة وهي 44 درجة للمحسوسة، لتهبط اليوم إلى 33 درجة للعظمى فقط.

حالة الطقس الأن على القاهرة

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية تشهد البلاد تحسن نسبي في الأحوال الجوية علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ويسود اليوم ، طقس يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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وبحسب نشرة الأرصاد الجوية يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، بينما يكون الجو معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

الظواهر الجوية

وتشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

البحر مضطرب

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد على محافظات ومدن مصر