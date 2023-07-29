11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

زفت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة للمصريين بشأن طقس الساعات المقبلة على القاهرة والمحافظات، إذ تنكسر موجة الحر الشديد التي ضربت البلاد على مدار عدة أيام وتخطت درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة خلالها 43 درجة مئوية.

انكسار الموجة الحارة

وبشرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ، معلنة انكسار للموجة الحارة علي كافة الأنحاء، مع انخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

الطقس

11 درجة مرة واحدة

وتتراجع درجات الحرارة على القاهرة ليلا بقيمة 11 درجة مئوية اليوم مقارنة بدرجات الحرارة العظمى ، والتي تسجل 36 والصغرى 25 درجة فقط.

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حالة الطقس اليوم بالقاهرة

وكشف خبراء الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

ظواهر جوية

وبحسب نشرة الأرصاد عن حالة الطقس، يتوقع الخبراء وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسـواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية

ارتفاع الموج

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة البحرين اليوم ، فبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب بيان رسمي من هيئة الأرصاد:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 37 25

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 24

وادي النطرون 36 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 36 25

طنطا 36 24

دمياط 34 24

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 25

العريش 35 24

رفح 35 24

رأس سدر 39 26

نخل 39 20

كاترين 36 19

الطور 42 26

طابا 38 25

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 32 23

السلوم 33 24

سيوة 38 23

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 30

شلاتين 42 30

حلايب 38 31

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 39 29

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 43 30

الأقصر 44 30

أسوان 44 29

الوادي الجديد 45 27

أبوسمبل 44 29