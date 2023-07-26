استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

يبحث الكثير يوميًا عن حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية بخصوص الساعات المقبلة، إذ ترتفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ نتيجة الموجة الحارة التي تضرب البلاد الأيام الحالية، لتصل 46 درجة على جنوب الصعيد للمحسوسة.

حالة الطقس على القاهرة

وعن حالة الطقس على القاهرة اليوم الأربعاء، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة، ورطب ليلًا على كافة الأنحاء.

الأرصاد الجوية

44 درجة

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

وبينت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأربعاء سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة في الظل تصل إلى 44 درجة حال التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما أن درجات الحرارة على بعض محافظات الصعيد تصل إلى 45 درجة.

وحذرت غانم من التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيتمر في الارتفاع خلال الـ72 ساعة المقبلة، وبدءًا من يوم السبت المقبل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

شبورة مائية

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

ارتفاع الموج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط كشفت هيئة الأرصاد، إنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر و1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر و1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

العاصمة الادارية 39 26

6 اكتوبر 39 27

بنهــــا 38 26

دمنهور 38 25

وادى النطرون 40 26

كفر الشيخ 38 25

المنصورة 38 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 39 27

طنطا 38 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية 39 26

السويس 39 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 39 27

نخل 39 20

كاترين 37 19

الطور 36 26

طابا 40 26

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 35 25

العلمين الجديدة 33 25

مطروح 32 23

السلوم 35 24

سيوة 42 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 41 30

حلايب 38 31

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 28

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 43 30

