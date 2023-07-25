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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الساعات الأشد صعوبة احذروا.. الأرصاد تصدم المواطنين بطقس اليوم والقاهرة تفوق التوقعات

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة والمؤثرة على أغلب أنحاء البلاد، نتيجة التغيرات المناخية، التي تضرب العالم وكذلك ظاهرة النينو التي جعلت صيف هذا العام الأشد سخونة على مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

طقس شديد الحرارة

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وضمن حالة الطقس التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية اليوم، فمن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة المحسوسة اليوم الثلاثاء على القاهرة من (41-42) درجة، وهي الساعات الأشد حرارة خلال هذا الشهر. 

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حالة الطقس خلال الأيام المقبلة 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الهواء الجوي و الهدوء النسبي في سرعات الرياح.

تحذير عاجل 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، من الشبورة المائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ممنوع نزول البحر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين على شواطئ (الإسكندرية - العلمين - الضبعة - مطروح ) توخي الحيطة والحذر نظرا لارتفاع الموج والذي قد يصل إلى (2-3 )متر .

طقس شديد الحرارة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 

طقس شديد الحرارة


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 38 27
العاصمة الإدارية 38 26
6 أكتوبر 39 27
بنهــــا 37 26
دمنهور 37 25
وادي النطرون 39 26
كفر الشيخ 36 25
المنصورة 37 26
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 38 27
طنطا 37 26
دمياط 35 25
بورسعيد 36 25
الإسماعيلية 39 26
السويس 39 26
العريش 36 24
رفح 35 24
رأس سدر 39 27
نخل 39 20
كاترين 37 19
الطور 36 26
طابا 40 26
شرم الشيخ 42 30
الإسكندرية 33 24
العلمين الجديدة 33 25
مطروح 32 23
السلوم 35 24
سيوة 42 24
رأس غارب 42 30
الغردقة 42 30
سفاجا 41 29
مرسى علم 41 29
شلاتين 41 30
حلايب 38 31
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 37 29
الفيوم 40 26
بني سويف 40 26
المنيا 41 25
أسيوط 42 26
سوهاج 43 27
قنا 44 28
الأقصر 44 29
أسوان 45 29
الوادي الجديد 45 28
أبوسمبل 43 30
 

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