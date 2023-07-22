قبة حرارية.. الأرصاد تفاجئ المواطنين: الموجة الحارة مكملة معانا

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموعد انتهاء الموجة الحارة .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة الأسبوع الحالي “، مضيفة:” الموجة الحارة مكملة معانا بحد أقصى حتى نهاية يوليو".

واضافت منار غانم :" نحن نتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يمتاز بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة"، مضيفة:" نسب الرطوبة تزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة ".

وتابعت منار غانم :" متأثر بقبة حرارية الأسبوع الحالي بما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة ".

وأكملت منار غانم :" متوسط درجات الحرارة العظمى في الظل من 36 لـ 38 درجة مئوية ولكن درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ 41 درجة مئوية ".



ولفتت منار غانم :" الأجواء في النهار ستكون شديدة الحرارة على انحاء الجمهورية وليلا سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ".

