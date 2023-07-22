معلومة من الأرصاد.. كيف ترتفع درجات الحرارة رغم انخفاض الضغط الجوي؟

قدمت الهيئة العامة لـ الأرصاد جوية معلومة جديدة عن المنخفض الجوي الحراري عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك .

المعلومة التي سلطت هيئة الأرصاد الضوء عليها اليوم السبت 22 يوليو، دارت حول المنخفض الجوي الحراري، الذي قد يتبادر إلى الذهن أنه قد يعني الانخفاض في درجات الحرارة هو أول ما يخطر على بالك حين سماعه، على اعتبار أن المنخفض الجوي هو المسؤول إلى حد كبير عن التقلبات الجوية المصحوبة بالحدة وعدم الاستقرار عند نشأته في أي منطقة.



قالت هيئة الأرصاد إن المنخفض الجوي الحراري يُعرف بمنخفض ناتج عن التسخين الشديد لسطح الأرض نتيجة سقوط أشعة الشمس عليها فيسخن الهواء الملامس له ويرتفع للأعلى وهو ما يحدث هبوطا في الضغط في تلك المنطقة، ويبدأ الهواء في الدوران عكس عقارب الساعة والانتقال من مناطق الضغط المرتفع باتجاه مناطق الضغط المنخفض.

رغم انخفاض الضغط الجوي.. لماذا ترتفع درجات الحرارة؟

من المنطقي أن النطاقات الجغرافية التي تتشكل فيها المنخفض الجوي الحراري هي تلك التي تتمتع بدرجة حرارة عالية لسطح الأرض حيث يسخن الهواء الملامس لسطح الأرض ويصعد بسرعة كبيرة وبكميات هائلة فوق مساحات شاسعة مما يُحدث ظاهرة الانخفاض في الضغط.

حالة الطقس غدا الأحد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.