خبر غير سار.. الأرصاد: استمرار موجه الحر لنهاية الأسبوع

أعلن الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الموجه الحارة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأكد “القاياتي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع عبر فضائية etc مساء اليوم الاثنين، أن القاهرة ومحافظات الشمال ستشهد سيطرة منخفض الهند على سطح الأرض مع كتل حارة ورطبة، فضلا عن امتداد لمرتفع حراري في طبقات الجو العليا، لافتا إلي ارتفاع قوي في درجات الحرارة حيث تصل العظمي على القاهرة ما بين ٣٨ الي ٣٩.

وأضاف "القاياتي"، أن درجات الرطوبة ستشهد ارتفاع شديد لاسيما خلال فترات الليل حيث تصل إلي أكثر٩٠%، بينما تصل في النهار الي 40%، مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة الي المواطنين تصل إلي 43 درجة مئوية.

بدء من الأسبوع المقبل ستنخفض درجة الحرارة

أشار، إلى إنه بدء من الأسبوع المقبل ستشهد البلاد انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا تعود بعده تدريجا الي درجات الحرارة المعتاد في فصل الصيف وتصل الي 36 درجة مئوية.

وحذر القاياتي، من نشاط للرياح على السواحل الغربية للبحر المتوسط لاسيما مطروح والإسكندرية والضبعة.