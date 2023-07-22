240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

يستمر البحث بقوة عن هيئة الأرصاد الجوية وحالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد خلال الأيام الحالية بسبب تعرض البلاد لمنخفض الهند الموسمي وكذلك ظاهرة النينو التي تتعرض لها مصر وبلاد العالم.

الطقس في الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية هذا الشهر أي ما يقرب من 240 ساعة من اليوم.

وأضافت منار غانم خلال تصريحات تليفزيونية أن البلاد تتأثر بـ منخفض الهند الموسمي الذي يحمل معه كمية كبيرة من بخار الماء وكتل هواء ساخنة قادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج والشام، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة ووجود مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو، مما يزيد من ساعات سطوع الشمس بشكل كبير".

الأرصاد

احذروا واستعدوا

وتابعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية : "من الضروري أن نتخذ احتياطاتنا بعناية ونتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونرتدي الملابس القطنية ، ونشرب الماء، استعدوا لدرجات الحرارة لأنها مستمرة حتي نهاية الشهر".

حالة الطقس

حالة الطقس على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الانحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية التي أعلنتها الأرصاد، فتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالٌية ومدن القناه ووسط سيناء، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

الأرصاد

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم حسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية:



العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 37 26

6 اكتوبر 36 26

بنهــــا 36 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 36 26

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 34 25

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 26

العريش 35 24

رفح 35 24

رأس سدر 40 25

نخل 39 20

كاترين 35 18

الطور 41 26

طابا 38 26

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 24

السلوم 35 24

سيوة 40 24

رأس غارب 41 29

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 30

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 38 29

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 39 26

أسيوط 40 27

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 43 29

أسوان 43 29

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 43 30