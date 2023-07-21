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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

الموجة الحارة
الموجة الحارة

يبحث الكثير عن  حالة الطقس من هيئة الأرصاد الجوية ، بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة نتيجة تعرض مصر لمنخفض الهند الموسمي، مع ظاهرة النينو التي تضرب مصر والعالم والتي ينتج عنها ما يسمى بالقبة الحرارية التي وصلت بدرجات المحسوسة على القاهرة إلى 41 درجة، فيما تصل على جنوب الصعيد 45.

حالة الطقس على القاهرة 

وضمن نشرة هيئة الأرصاد الجوية حول، حالة الطقس على القاهرة ، فقال خبراء الهيئة إن حالة الطقس اليوم الجمعة شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء.

الموجة الحارة

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ظاهرتين جويتين

وضمن الظواهر الجوية على البلاد اليوم ، قالت هيئة الأرصاد إن هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ،ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

18 درجة كاملة

ويكون الفارق بينم درجات الحرارة العظمى والصغرى داخل مصر في بعض المناطق مثل كاترين ، نحو 18 درجة ، إذ تسجل نهارا 36 درجة ومع قدوم الليل تسجل 18 درجة فقط.

القبة الحرارية

من جانبها أكدت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تأثرت بظاهرة القبة الحرارية والتي بدأت اعتباراً من الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة فى الأيام المقبلة بسبب تعرض مصر لمنخفض الهند الموسمي والذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة .

وأوضحت شاكر - في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،  أن درجات الحرارة المتوقعة الفترة المقبلة على القاهرة الكبري ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية وعلى السواحل الشمالية من 33 إلى 34 درجة مئوية وجنوب البلاد من 44 إلى 45 درجة مئوية فى الظل.

الموجة الحارة

 

41 درجة

ولفتت إلى أنه مع ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعات الرياح فإن الإحساس بدرجات الحرارة يكون أعلى من القيم الفعلية بنحو درجتين إلى 3 درجات، وبالتالي الإحساس بدرجات الحرارة فى القاهرة يكون من 40 إلى 41 درجة.


وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن دول العالم حاليا تأثر بظاهرة " النينو" التي تؤثر على ارتفاع درجة حرارة المحيطات وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، ما يؤثر على ارتفاع درجات الحرارة وحدوث موجات حارة بجميع البلدان ومنها دول الشرق الأوسط وجنوب أمريكا وشرق وغرب أوروبا.

شهر أغسطس

وأضافت أنه وفقا لتقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة" النينو" بدأت منذ شهر يونيو الماضي ومستمرة إلى شهر أغسطس المقبل ،لافتة إلى أنه اعتبار من العام الجاري وحتى العام القادم من المتوقع استمرار تأثير ظاهرة" النينو".

أعلى ارتفاع عالمي لدرجات الحرارة

وأشارت إلى أن تقارير المنظمة أوضحت أن درجات الحرارة في الأسبوع الأول من يوليو شهدت أعلى ارتفاع عالمي لدرجات الحرارة كمتوسط عالمي لدرجات الحرارة ليسجل 17.2 درجة مئوية مقارنة بعام 2016 والذى سجل 16.9 درجة مئوية .

الموجة الحارة


وأعطت شاكر نصائح للمواطنين بتجنب التعرض المباشر للأشعة الشمس فى الفترة من الظهيرة وحتى 5 عصرا، تجنبا للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري وأيضا ارتداء الملابس القطنية الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس وتناول السوائل الباردة والمياه بشكل دورى على فترات اليوم .

وتتعرض مصر وعدد من الدول العربية تتعرض في الوقت الحالي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة يعاني منها المواطنين في هذه الدول وذلك نتيجة ظاهرة القبة الحرارية التي تسيطر على عدد من الدول في الوقت الحالي، ودرجات الحرارة المقاسة في الظل في هذه دول المغرب العربي تصل إلى 50 درجة مئوية، وقد تستمر هذه الظاهرة لمدة أسبوع أو لمدة أكبر من ذلك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
العاصمة الادارية 38 25
6 اكتوبر 37 25
بنهــــا 37 25
دمنهور 35 25
وادى النطرون 37 25
كفر الشيخ 37 25
المنصورة 37 25
الزقازيق 38 25
شبين الكوم 37 25
طنطا 37 25
دمياط 35 24
بورسعيد 34 24
الإسماعيلية 39 25
السويس 39 26
العريش 34 24
رفح 34 24
رأس سدر 39 26
نخل 40 20
كاترين 36 18
الطور 38 26
طابا 38 26
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 31 24
السلوم 34 24
سيوة 38 24
رأس غارب 40 28
الغردقة 40 29
سفاجا 41 29
مرسى علم 40 28
شلاتين 39 27
حلايب 38 28
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 37 28
الفيوم 38 26
بني سويف 38 26
المنيا 40 26
أسيوط 41 27
سوهاج 43 27
قنا 43 28
الأقصر 44 29
أسوان 45 29
الوادى الجديد 44 28
أبوسمبل 42 30

الأرصاد هيئة الأرصاد حالة الطقس بالقاهرة درجات الحرارة ظاهرة النينو القاهرة الحارة

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