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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رطوبة 95% وأجواء شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين ..فيديو

الأرصاد
الأرصاد

تؤكد هيئة الأرصاد الجوية، في بياناتها تعرض البلاد إلى موجة حارة على مختلف أنحاء الجمهورية، وتمتد هذه الموجة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

 

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

الأرصاد: الجمعة بداية انكسار الموجة الحارة على مصر

منخفض الهند الموسمي 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهئية الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

وقالت “غانم” في تصريحات تليفزيونية، إن البلاد مازالت تشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بسبب التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يحمل كتلا هوائية درجة حرارتها مرتفعة معظمها قادمة من على البحر المتوسط .

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تسجل أعلى نسب في الرطوبة، والتي تصل لـ 95% ومع التقدم إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى تقل نسب الرطوبة، حيث تصل نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى لـ 85 %، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هو العامل الأساسي في زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

 

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك هدوءا في سرعات الرياح وهذا بدوره يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، موضحة أن هناك امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على حبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض.

 موعد انكسار الموجة الحارة

 

وأوضحت أنه متوقع مع يومي الجمعة والسبت أن تقل حدة الموجة الحارة وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مؤكدة أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة وقت الظهيرة.

 

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسا شديد الحرارة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس لليوم الأربعاء.

 

وأضافت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، :" يشهد اليوم استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على كل الأنحاء.

ارتفاع نسب الرطوبة

وقالت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وأوضحت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء، وستسجل أعلى درجة الحرارة في مصر 46 درجة مئوية، وستكون في محافظة الوادي الجديد.

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار لارتفاع درجات الحرارة فى أغلب أنحاء الجمهورية بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط تؤدي إلى لتعديل فى قيم درجات الحرارة، ولكن تحمل بكميات كبيرة من بخار المياه.

حالة الطقس في مصر 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،، أننا نتأثر أيضا بامتداد مرتفع جوي، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبالتالي يساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أعلي من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، لافتة إلى أن تلك الموجة مستمرة معنا على مدار هذا الأسبوع، والأسبوع القادم.

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