الأرصاد: الجمعة بداية انكسار الموجة الحارة على مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهئية الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن البلاد مازالت تشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بسبب التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يحمل كتلا هوائية درجة حرارتها مرتفعة معظمها قادمة من على البحر المتوسط .



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تسجل أعلى نسب في الرطوبة، والتي تصل لـ 95% ومع التقدم إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى تقل نسب الرطوبة، حيث تصل نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى لـ 85 %، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هو العامل الأساسي في زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك هدوءا في سرعات الرياح وهذا بدوره يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، موضحة أن هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على حبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض.



موعد انكسار الموجة الحارة



وأوضحت أنه متوقع مع يومي الجمعة والسبت أن تقل حدة الموجة الحارة وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مؤكدة أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة وقت الظهيرة.