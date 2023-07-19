تتخطى حاجز الـ 45 مئوية|تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى ، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وتنخفض درجات الحرارة ليلاً ، ليصبح الطقس معتدلا رطبا ليلاً على كافة الانحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 39 - 26

الإسكندرية 32 - 25

الإسماعيلية 41 - 21

الغردقة 41 -29

أسوان 46 - 29

سوهاج 342 - 26

المنيا 42- 26