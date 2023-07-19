درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جوية جديدة حيث أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسا شديد الحرارة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس لليوم الأربعاء.

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وقالت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء، وستسجل أعلى درجة الحرارة في مصر 46 درجة مئوية، وستكون في محافظة الوادي الجديد.

وايضا تجتاح أوروبا موجة حارة قاتلة مع توقع درجات حرارة تحطم الأرقام القياسية في الأيام المقبلة ربما بإطار من 48 درجة مئوية، وهذا يقف في تناقض تام مع الطقس الذي يمر بالمملكة المتحدة التي كانت تشهد رطوبة ورياح مستمرة هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

مع اقتراب توقف هطول أمطار في المملكة المتحدة، يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تستمر الظروف غير المستقرة في الأيام القليلة المقبلة في بريطانيا.

على الناحية المقابلة، فتصارع منطقة البحر الأبيض المتوسط الحرارة المرتفعة التي قد تلامس رقمًا قياسيًا أوروبيًا جديدًا في أقرب وقت هذا الأسبوع، مقاربة من رقم ال٤٩ درجة مئوية.