تصل لـ 95%| الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة عن نسب الرطوبة والموجة الحارة

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، والموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليا.

ولفت إلى أن هناك ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وكوكب الأرض يحطم الأرقام القياسية لأعلى درجات حرارة.

وأضاف عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة في بعض الدولة الأوروبية كسرت حاجز الـ 50 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن أعلى درجة حرارة مسجلة بمصر كانت 44 درجة مئوية، وهذه الموجة مستمرة لأسبوع أو أكثر، ونسبة الطاقة الحرارية الصادرة من الشمس في أقصى درجاتها.

وتابع الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن النصف الشمالي يسجل موجة حرارة غير مسبوقة وأرقام قياسية، والقبة الحرارية تؤثر بشكل كبير على الدول العربية، والسبب يرجع للتغيرات المناخية، بجانب الظاهرة المنيو المناخية المعتادة، وهذه عوامل مختلفة.

درجات الحرارة

وأشار الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه نرى أثار عنف الظواهر الجوية، وهناك مناطق شهدت جفاف غير معتاد، وهناك خلل واضح في المنظومة المناخية في كافة دول العالم"، مشيرًا إلى أن نسبة الرطوبة فى الجو تصل في بعض المناطق لـ 95%.