تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس .. تفاصيل

عرضت نشرة الأخبار، المذاعة عبر الفتاة الأولي للتليفزيون المصري، تقريرًا مفصلاً عن حالة الطقس، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، موضحًا أن البلاد متأثرة بموجة شديدة الحرارة.

طقس شديد الحرارة

وأبرز التقرير المفصل، أنه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

أما بالنسبة للظواهر الجوية، فذهب التقرير، إلى أنه تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الى أنه تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتابع التقرير المفصل عن حالة الطقس، أن المناطق الجنوبية تعتاد تسجيل درجات الحرارة تتجاوز 45 درجة مئوية ، ولكن أعلى درجة حرارة محسوسة، تسجلها اليوم الأربعاء، أبو سمبل حيث تصل 46 درجة، و درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة



العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الادارية 39 26

6 أكتوبر 38 26

بنهـا 38 26

دمنهور 36 25

وادى النطرون 39 25

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 25

شبين الكوم 38 26

طنطا 38 26

دمياط 35 26

بورسعيد 35 25

الإسماعيلية 40 26

السويس 39 27

العريش 36 25

رفح 35 25

رأس سدر 41 26

نخل 41 20

كاترين 37 18

الطور 38 26

طابا 38 27

شرم الشيخ 42 29

الاسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 32 25

السلوم 36 23

سيوة 41 23

رأس غارب 41 28

الغردقة 42 28

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 28

شلاتين 39 27

حلايب 37 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 27

المنيا 41 26

أسيوط 42 27

سوهاج 42 27

قنا 43 29

الأقصر 43 30

أسوان 44 30

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 42 30