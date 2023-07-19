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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موجة حرارة غير مسبوقة.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن حالة الطقس في العالم

الأرصاد
الأرصاد

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يشهد موجة حرارة غير مسبوقة، أرقام قياسية يتم تحقيقها في بعض الدول التي من المفترض أن يكون هناك فيها درجات حرارة منخفضة. 

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس في العالم

وأضاف "القياتي"، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن التغيرات المناخية أصبحت مؤثرة على العالم كله، ولا أحد يستطيع في الوقت الحالي إنكار هذه التغيرات التي تفرض نفسها على العالم بشكل واضح، بعض الدول الأوروبية تم كسر حاجز الـ 50 درجة مئوية. 

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن مصر حتى الآن تسجل درجات حرارة أقل بكثير مما يشهده العالم من موجة حارة واضحة، إذ إن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على القاهرة ما بين 38 لـ 39 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد وصلت لـ 44 درجة مئوية، وبالتالي فإن مصر أفضل من دول كثيرة في أوروبا وفي العالم التي تتعرض لدرجات حرارة غير طبيعية. 

الأرصاد الجوية موجة حرارة التغيرات المناخية برنامج من مصر سي بي سي الاعلامي عمرو خليل

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