عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذروة الإشعاع الشمسي.. الأرصاد توجه صدمة كبيرة للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

وجه الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، صدمة كبيرة للمواطنين فيما يتعلق بحالة الطقس خلال الفترة الحالية، وسط ترقب من المواطنين حول تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بعد الموجة الحارة التي ضربت جمهورية مصر العربية في الفترة الراهنة. 

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن الطقس 

 

وقال "القياتي"، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن الموجة الحارة التي تضرب مصر في الفترة الحالية ستستمر لمدة أسبوع أو أكثر خلال الفترة المقبلة، وهذا بحسب التوقعات ورؤية هيئة الأرصاد الجوية، إذ أن مصر تتأثر بمرتفع جوي مع منخفض الهند الموسمي. 

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تتعرض لمرتفع جوي مع منخفض الهند الموسمي وهو ما يؤثر على حالة الطقس إذ أنها تؤدي لحبس كتل الهواء الرطبة في طبقات هوائية قريبة من سطح الأرض، إضافة إلى أن هذا التوقيت من العام يشهد نسبة الإشعاع الشمسي في ذروتها. 

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة الحر الحالية.. فيديو

الأرصاد تكشف ذروة الموجة الحارة وموعد انكسارها.. وهذه حقيقة وصول الحرارة لـ 48 بالقاهرة

درجات حرارة غير مسبوقة

وأشار إلى أن الكتل الهوائية القريبة من سطح الأرض تظل تكتسب كميات من الطاقة الحرارية، وترتفع درجات حرارتها، لافتا إلى أنه وفقا لخريطة درجات الحرارة لمصر والدول المحيطة أن مصر وليبا سجلوا درجات حرارة أقل من الدول المجاورة، إذ أن الدول المجاورة تسجل درجات الحرارة غير مسبوقة. 

وأوضح، أن بعض المدن في الجزائر سجلت درجات حرارة صغرى قاربت 40 درجة حرارة مئوية وهذه لم تحدث من قبل، وكذلك الأمر فيما يتعلق في المغرب العربي، موضحا أن تلك المناطق تشهد درجات حرارة مرتفعة أعلى من الدرجات التي تشهدها مصر. 

وأتم تصريحاته قائلا، إنه لا أحد يستطيع إنكار التغيرات المناخية وأثارها على العالم أجمع، إذ أن الجميع أصبح شاهد على التغيرات المناخية، بعدما كان البعض ينكرها، بعض المناطق تشهد جفاف، فيما تشهد مناطق أخرى جفاف، وبعض الدول تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على عكس التوقعات. 

الأرصاد الأرصاد الجوية محمود القياتي حالة الطقس رنامج من مصر الاعلامي عمرو خليل سي بي سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

الموجة الأخطر | تحذيرات من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة بسبب ظاهرة مناخية

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد تسجيل مدينتين درجات حرارة قياسية

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة الحر الحالية.. فيديو

ترشيحاتنا

التين25 جنيهاً والعنب 20..اعرف أسعار فاكهة الصيف| فيديو

خسر كل شئ .. هجوم عنيف علي زيلينسكي في أوكرانيا

صواريخ باليستية.. أول غواصة نووية أمريكية في كوريا لهذا السبب

الأرصاد الجوية: الموجة الحارة "غير مسبوقة" وأرقامها قياسية ومستمرة لأكثر من أسبوع

علاقات سرية مع روبوتات.. تطبيق للذكاء الاصطناعي يفتح بابا خلفيا للخيانة الزوجية

أبو العينين: مخطط هدم سوريا لن يتكرر في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معمولي عمل.. 10 صور أثارت الجدل لـ فيفي عبده في 2023

كان بيخوني في رمضان.. 10 صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

فيديو

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ