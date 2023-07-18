ذروة الإشعاع الشمسي.. الأرصاد توجه صدمة كبيرة للمواطنين

وجه الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، صدمة كبيرة للمواطنين فيما يتعلق بحالة الطقس خلال الفترة الحالية، وسط ترقب من المواطنين حول تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بعد الموجة الحارة التي ضربت جمهورية مصر العربية في الفترة الراهنة.

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن الطقس

وقال "القياتي"، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن الموجة الحارة التي تضرب مصر في الفترة الحالية ستستمر لمدة أسبوع أو أكثر خلال الفترة المقبلة، وهذا بحسب التوقعات ورؤية هيئة الأرصاد الجوية، إذ أن مصر تتأثر بمرتفع جوي مع منخفض الهند الموسمي.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تتعرض لمرتفع جوي مع منخفض الهند الموسمي وهو ما يؤثر على حالة الطقس إذ أنها تؤدي لحبس كتل الهواء الرطبة في طبقات هوائية قريبة من سطح الأرض، إضافة إلى أن هذا التوقيت من العام يشهد نسبة الإشعاع الشمسي في ذروتها.

درجات حرارة غير مسبوقة

وأشار إلى أن الكتل الهوائية القريبة من سطح الأرض تظل تكتسب كميات من الطاقة الحرارية، وترتفع درجات حرارتها، لافتا إلى أنه وفقا لخريطة درجات الحرارة لمصر والدول المحيطة أن مصر وليبا سجلوا درجات حرارة أقل من الدول المجاورة، إذ أن الدول المجاورة تسجل درجات الحرارة غير مسبوقة.

وأوضح، أن بعض المدن في الجزائر سجلت درجات حرارة صغرى قاربت 40 درجة حرارة مئوية وهذه لم تحدث من قبل، وكذلك الأمر فيما يتعلق في المغرب العربي، موضحا أن تلك المناطق تشهد درجات حرارة مرتفعة أعلى من الدرجات التي تشهدها مصر.

وأتم تصريحاته قائلا، إنه لا أحد يستطيع إنكار التغيرات المناخية وأثارها على العالم أجمع، إذ أن الجميع أصبح شاهد على التغيرات المناخية، بعدما كان البعض ينكرها، بعض المناطق تشهد جفاف، فيما تشهد مناطق أخرى جفاف، وبعض الدول تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على عكس التوقعات.