المنظمة العالمية للأرصاد تحذر من خطر النوبات القلبية والوفاة بسبب الحر الشديد

قالت المنظمة العالمية ل_الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن موجة الحرارة التي يشهدها نصف الكرة الأرضية الشمالي ستتصاعد هذا الأسبوع، ما قد يترتب عليه ارتفاع درجات الحرارة ليلًا، مضيفة أن ذلك من شأنه أن يؤدي لزيادة مخاطر النوبات القلبية والوفيات، حسب ما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

الأرصاد.. ستتجاوز 40 درجة مئوية

وذكرت المنظمة في بيان، أن درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وفي أنحاء شمال أفريقيا والبحر المتوسط ستتجاوز 40 درجة مئوية، لأيام عديدة من الأسبوع الجاري مع اشتداد موجة الحرارة.

الأرصاد.. الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات

وستسجل درجات الحرار الصغرى في أثناء الليل ارتفاعات قياسية جديدة ينجم عنها ارتفاع مخاطر زيادة حالات الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات.