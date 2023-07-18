تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة الحر الحالية.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة ارتفاع في درجات الحرارة، موضحة أن موجة حرارة الجو بدأت من نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع.

تحذير من الأرصاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد بشكل عام تشهد موجة ارتفاع على مستوى درجات الحرارة ولذلك على المواطنين توخي التعرض المباشر لـ اشعة الشمس.

وأشارت إلي أن البلاد تتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو المرتفع المرتبط بزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وبالتالي، فإنه يساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «على سطح الأرض، نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي ومعه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، وعند هذا المرور يحدث تعديل في قيم الحرارة وترتفع نسب الرطوبة في الجو، وهو ما يجعلنا نشعر بأن هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة».

وأوضحت، أن معدلات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة لـ3 درجات، وسيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل 38 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة ستكون 41 درجة مئوية.

وكشف أن أن الأقصر و أسوان تصل درجة الحرارة لـ 45 درجة، وأن الطقس في فترة النهار شديد الحرارة ورطب، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.