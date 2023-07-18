استمرار الحرارة الحارقة .. تحذير عاجل من الأرصاد

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد المزيد من الحرارة الحارقة في الأيام المقبلة، وأن الدول المطلة على البحر المتوسط ما زالات تحت وطأة الموجة شديدة الحرارة.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن موجة حر شديدة تجتاح جنوب أوروبا، وكسرت درجات الحرارة في إيطاليا وإسبانيا وتركيا أمس الاثنين 17 يوليو حاجز 40 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ️ذلك يأتي تزامنا مع الموجة الطويلة من الحر الشديد التى تتأثر بها أجزاء كبيرة من البلاد (القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب الصعيد) وأيضا بلاد المغرب العربي، وتخطت درجات الحرارة في القاهرة حاجز الـ 40 درجة مئوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية للمواطنين :



* الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة .

* عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

* ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

* التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار .

* ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون .

* عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 38 27

بنهــــا 38 27

دمنهور 36 25

وادي النطرون 39 25

كفر الشيخ 37 27

المنصورة 38 27

الزقازيق 39 26

شبين الكوم 38 27

طنطا 38 27

دمياط 35 27

بورسعيد 36 24

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 40 27

نخل 40 20

كاترين 37 18

الطور 36 26

طابا 38 27

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 25

السلوم 37 23

سيوة 41 23

رأس غارب 41 28

الغردقة 42 29

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 28

شلاتين 40 27

حلايب 37 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 27

المنيا 41 27

أسيوط 42 28

سوهاج 42 27

قنا 43 28

الأقصر 43 28

أسوان 44 30

الوادي الجديد 45 28

أبوسمبل 42 27

