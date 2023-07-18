أخبار التوك شو.. تنويه عاجل من الأرصاد.. أول تعليق من الصحة حول حمى الضنك.. تراجع أسعار الدواجن والذهب

نقدم لكم من خلال التقرير التالي أبرز الملفات والقضايا التي تناولتها برامج التوك شو اليوم، الثلاثاء، والتي ناقشت عددًا من الموضوعات التي تهم المواطنين وكان أبرزها أخر مستجدات أسعار الدواجن والذهب وأول تعليق لـ وزير الصحة حول حمى الضنك بقنا، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال السطور التالية:



الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة، نظرا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، وبالتالي زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، إضافة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، وتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه وتؤدي إلى إرتفاع نسب الرطوبة.



بشرى سارة.. شعبة الدواجن تعلن انخفاض سعر الكيلو 10 جنيهات| تفاصيل

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن كانت ثابتة منذ فترة كبيرة، ومن قبل عيد الأضحى، حيث يستقر سعرها داخل المزارع ويصل إلى 67جنيها.



الحقوا اشتروا|تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم سجل انخفاضا جديدًا، وعيار 18 انخفض لـ أقل من 1900 جنيه، وعيار 21 سجل 2160 جنيهًا، بعد أن سجل من قبل أكثر من 2800 جنيه.



اطمنوا.. شاهد أول تعليق من وزير الصحة عن انتشار حمى الضنك بقنا

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن المرض الغريب في قرى محافظة قنا، قائلا: تم سحب عينات من المياه ومن المرضى، مشيرا إلى أن الأمور مطمئنة والأعراض المرضية بسيطة، منوها بأنه حتى لو كان المرض الظاهر نوع من أنواع الحمى فأنه لا ينتقل من شخص لشخص، ولكن ينتقل من خلال البعوض.



الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.



ذروتها في هذا الموعد.. 4 تنويهات عاجلة لمواجهة الموجة الحارة|تعرف عليها

تضرب البلاد موجة حارة غير مسبوقة منذ نهاية الأسبوع الماضي، ومتوقع استمرارها على مدار هذا الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل، وفي هذا التوقيت يجب اتباع بعض النصائح المهمة لتجنب التأثير السلبي لـ الطقس الحار، ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم أهم هذه النصائح.



حقيقة وصول درجة الحرارة داخل القاهرة إلى 48 .. الأرصاد تكشف

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



سفير الاتحاد الأوروبي: نعمل مع مصر لتحسين التوظيف لمواجهة الهجرة غير الشرعية|فيديو

تحدث كريستيان برجر، سفير الأتحاد الأوروبي في مصرعن جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، قائلاً:" الهجرة غير الشرعية تمثل مصدر خوف للجميع لمصر والاتحاد الأوروبي".