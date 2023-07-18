سفير الاتحاد الأوروبي: مصر لديها خزان ضخم من الغاز بالبحر المتوسط| فيديو

أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن العالم بأكمله يتجه نحو الطاقة المتجددة ومصر لديها ثروة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح.

سفير الاتحاد الأوروبي: نعمل مع مصر في مجال الطاقة المتجددة

وأضاف كريستيان برجر خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إلى، أن مصر لديها خزان ضخم الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مؤكداً أن الصيف الماضي شهد إبرام اتفاقية تسمح بزيادة تصدير الغاز من مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

سفير الاتحاد الأوروبي: توقيع مذكرة تفاهم مع مصر بمناسبة مؤتمر المناخ



وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر بمناسبة مؤتمر المناخ السابع والعشرين الذي عقد في شرم الشيخ، لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاصة للمشاركة في هذا المجال.