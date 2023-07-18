بشرى سارة.. شعبة الدواجن تعلن انخفاض سعر الكيلو 10 جنيهات| تفاصيل

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن كانت ثابتة منذ فترة كبيرة، ومن قبل عيد الأضحى، حيث يستقر سعرها داخل المزارع ويصل إلى 67جنيها.

وأضاف “عبد العزيز السيد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي أم سي”، أن أسعار الدواجن انخفضت بفرق 10 جنيهات، منذ بداية الأسبوع الحالي، مشددا على أن أسعار الدواجن لم تشهد هذا الانخفاض منذ فترة كبيرة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تتابع باستمرار توفير الأعلاف والإفراج عنهم بشكل واضح، مشددا على أن الوضع مستقر ونسعى إلى أن يشعر المواطن بهذا الانخفاض.

واسترسل: الحلقات الوسيطة تمثل المشكلة الرئيسية في ارتفاع أسعار الدواجن، ويجب أن يكون هناك تحركات ورقابة فورية من وزارة التموين.



وأكمل:" لو لاقيت تاجر بيبيع بسعر عالي حاسبه وبلغ عنه".